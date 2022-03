Gleisi denuncia atentado à sede do PT: ‘depredação e ódio’

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann denunciou no fim da noite desta quarta a invasão de uma das sedes do PT em São Paulo.

O escritório de Campinas foi arrombado durante a noite e depredado, segundo a petista. “Desta vez o nível de depredação e ódio demonstra uma escalada de violência contra o partido, ameaçando a democracia. Equipamentos eletrônicos, fiações e acervo foram gravemente destruídos”, diz Gleisi.

A petista cobrou a atuação das autoridades no caso. “Diante da repetição do atentado, o Partido dos Trabalhadores exige das autoridades a apuração dos fatos. E também a imediata investigação das responsabilidades sobre o ocorrido”.

A petista também diz que o ataque ao escritório do partido tem relação com a “crescente violência política que busca ameaçar o processo eleitoral”: “Não nos intimidaremos diante de ações desse tipo, estimuladas pelo ódio que se instalou no país. Aqueles que atualmente detém o poder devem se submeter à vontade popular nas urnas. Apostar em qualquer outra solução, apenas aprofundará ainda mais a sua derrota”.