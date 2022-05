Gleisi defende Mercadante de fritura no PT

O Radar mostra nesta semana que uma ala do petismo — a mesma que fritou Franklin Martins recentemente — começou a trabalhar para fritar Aloizio Mercadante na campanha de Lula.

Para essa turma, Mercadante tem atuado de maneira arrogante e intervencionista, querendo ter influência sobre todos os temas da caminhada eleitoral de Lula.

Diante do movimento dos companheiros, Gleisi Hoffmann, a chefe nacional do partido, divulgou nota no fim de semana para defender Mercadante.

“O companheiro Aloizio Mercadante tem uma trajetória de militância política que engrandece o Partido dos Trabalhadores. Sua atuação na Câmara dos Deputados, no Senado, como ministro no governo da presidenta Dilma Rousseff e na presidência da Fundação Perseu Abramo tem sido de grande relevância para a construção de um país melhor e mais justo. Com o mesmo empenho e compromisso, o companheiro Mercadante tem contribuído na articulação com outros partidos políticos para termos um programa comum de reconstrução e transformação do país”, diz Gleisi.

A presidente do PT diz “repudiar” a tentativa de parte da sigla de “reduzir o importante papel que o companheiro Mercadante tem desempenhado, na articulação e diálogo dentro e fora do PT, com vistas às eleições que representam a esperança para a imensa maioria do povo brasileiro”.

“Mercadante tem nossa confiança e nosso reconhecimento nessa caminhada para mudar o Brasil”, diz Gleisi.