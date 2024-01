Gilmar Mendes pede que PGR reavalie omissões de Bolsonaro na pandemia

Jair Bolsonaro entrou o ano com mais um problemão no STF. Pouco antes do recesso, o ministro Gilmar Mendes pediu à PGR que reavalie as omissões do ex-presidente durante a pandemia da Covid-19 e diga se o capitão deve ser investigado.

Graças ao pedido de Mendes, Paulo Gonet, o procurador-geral de Lula, terá a primeira oportunidade de apontar potenciais crimes de Bolsonaro e seus ex-auxiliares na pandemia.

Se decidir investigar, Gonet seguirá caminho diferente do adotado pela gestão de Augusto Aras, seu antecessor no cargo.

O caso envolve o ex-ministro da Saúde e atual deputado federal Eduardo Pazuello (PL-RJ) e outros bolsonaristas.

Ao determinar a análise da PGR, Mendes lembra a Gonet que já declarou “invalidade absoluta” do primeiro parecer do MPF, que poupou Bolsonaro da investigação.

Continua após a publicidade