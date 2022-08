Gerdau levará bandas de cidades em que produz para tocar no Rock in Rio

A Gerdau lançará nesta sexta um concurso de bandas que levará os artistas vencedores para tocar no Rock in Rio, que ocorrerá de 2 a 11 de setembro, na Cidade do Rock, zona oeste da capital fluminense.

A empresa, que fornecerá cerca de 200 toneladas de aço para a montagem do Palco Mundo, o principal do festival, irá selecionar bandas do cenário independente das regiões em que produz aço, nos estados do Ceará, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo.

Os vencedores do concurso “Gerdau, me leva pro Rio!” irão se apresentar em um espaço da empresa no evento. Os detalhes de inscrição serão divulgados nesta sexta pela companhia.

