Geddel manda recado a ACM Neto e seu ‘menino’ prefeito de Salvador

Depois de um longo período afastado dos microfones e dos discursos políticos, Geddel Vieira Lima reapareceu num evento do MDB nesta sexta em Salvador.

O MDB de Geddel indicará o vice de Jerônimo Rodrigues (PT) na disputa ao governo baiano. O ex-ministro ficou marcado pela descoberta de um bunker com 51 milhões de reais em Salvador. Preso durante um longo período, ele está em liberdade condicional e decidiu rebater ataques que recebeu dos rivais políticos.

Num discurso, celebrou os “amigos do PT” e mandou recados a seus “adversários” na disputa ao governo da Bahia, o ex-prefeito ACM Neto, que lidera as pesquisas no estado, e “seu menino” prefeito da capital baiana, Bruno Reis.

“Digo isso de forma clara, aos amigos do PT e aos amigos que aqui estão, mas aos militantes do meu partido: ninguém, absolutamente ninguém, vai me constranger para além das limitações que já me foram impostas a exercer a minha militância e a minha vocação”, disse Geddel, segundo o site Bnews.

“Aos nossos adversários, que eventualmente queiram fazer esse debate na luz do dia, vamos deixar claro aqui uma coisa. Vamos, por exemplo, falar do adversário nosso tido como o mais forte, o ex-prefeito e seu menino o prefeito. Para ficar bastante claro, não reconheço na Bahia e não reconheço no Brasil ninguém com autoridade política ou moral para apontar o dedo para o calvário que eu tenho enfrentado”, disse Geddel.

Continua após a publicidade