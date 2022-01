Gasolina bate 8 reais nas bombas do Rio

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis registrou nos últimos dias um novo recorde no valor da gasolina. No Rio, o litro rompeu a barreira dos 8 reais pela primeira vez. O segundo preço mais caro foi registrado em Minas Gerais: 7,698 reais.

No Paraná, a gasolina superou até mesmo o valor do Acre, ficando em 7,66 reais — no distante estado da Amazônia é 7,60 reais.

Com esse avanço, o governo de Jair Bolsonaro poderia, se quisesse, criar um comitê de crise para tratar do tema pelo nome. Não há, no entanto, discussões tocadas pelo Planalto para mobilizar o governo na questão.

No fim de ano, uma pesquisa mostrou que 42% dos brasileiros consideram o governo o principal responsável pela disparada dos preços, ainda que o cenário internacional seja o fator de pressão na bomba.

Como o Radar mostrou, a Petrobras sustenta que o reajuste de preços segue o valor internacional. Comprar combustível caro para vender barato aqui dentro não passa pelos planos da companhia, que aponta o risco de desabastecimento, caso haja interferência política nos preços.