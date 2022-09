Fundadores da Grendene já doaram mais de R$ 8 milhões nas eleições

Fundadores da Grendene, os irmãos gêmeos Alexandre e Pedro Grendene Bartelle doaram um total de pouco mais de 8 milhões de reais a candidatos e partidos que disputam as eleições desse ano. Os dois são, respectivamente, o segundo e o terceiro maiores doadores individuais da atual campanha.

No ranking, a dupla só está atrás do bilionário empresário Rubens Ometto, controlador da Cosan — maior processadora de cana de açúcar do mundo. Ele despejou até o momento 5.750.000 reais para 25 beneficiários.

Os donos da gigantes do setor calçadista fizeram doações para candidatos petistas e bolsonaristas do Ceará, onde a empresa tem forte presença, no Rio Grande do Sul, onde os dois nasceram e a Grendene foi criada, e em Mato Grosso.

O ex-governador cearense Camilo Santana (PT), que disputa a vaga do estado no Senado, recebeu 1 milhão de reais de cada um dos irmãos. Adversários na eleição para o governo do Ceará, Elmano de Freitas (PT) e Capitão Wagner (União Brasil) receberam, respectivamente, doações de 750.000 reais e 375.000 reais de Alexandre e Pedro.

No estado, ambos também doaram, cada um, 750.000 reais para a direção municipal do PDT em Fortaleza. Já Pedro também desapegou de 70.000 reais pela campanha de Jô Farias, candidata do PT a deputada estadual no Ceará.

Continua após a publicidade

No Rio Grande do Sul, Alexandre fez a maior doação individual desta eleição para um candidato. O também empresário do setor calçadista Roberto Argenta (PSC), que disputa o governo do estado, recebeu 1,9 milhão de reais. Ele também mandou 50.000 reais para a candidata a deputada estadual Regina Becker (União Brasil).

Pedro, por sua vez, optou por doar 100.000 reais para a campanha de Renato Molling (PP) à Câmara dos Deputados, outros 100.000 para o ex-ministro do governo Bolsonaro Onyx Lorenzoni (PL), candidato a governador, e 50.000 para o senador Luis Carlos Heinze (PP), que também disputa o governo gaúcho.

O empresário doou ainda 70.000 reais para Francis Maris da Cometa (PSDB), candidato a deputado estadual por Mato Grosso.

Veja abaixo as doações dos empresários:

Alexandre (4.825.000 reais)

Roberto Argenta (PSC) – Governador do Rio Grande do Sul – 1,9 milhão de reais

Camilo Santana (PT) – Senador pelo Ceará – 1 milhão de reais

Direção municipal do PDT em Fortaleza – 750.000 reais

Elmano de Freitas (PT) – Governador do Ceará – 750.000 reais

Capitão Wagner (União Brasil) – Governador do Ceará – 375.000 reais

Regina Becker (União Brasil) – Deputada estadual pelo Rio Grande do Sul – 50.000 reais

Pedro (3.265.000 reais)

Camilo Santana (PT) – Senador pelo Ceará – 1 milhão de reais

Direção municipal do PDT em Fortaleza – 750.000 reais

Elmano de Freitas (PT) – Governador do Ceará – 750.000 reais

Capitão Wagner (União Brasil) – Governador do Ceará – 375.000 reais

Renato Molling (PP) – Deputado federal pelo Rio Grande do Sul – 100.000 reais

Onyx Lorenzoni (PL) – Governador do Rio Grande do Sul – 100.000 reais

Jô Farias (PT) – Deputada estadual pelo Ceará – 70.000 reais

Francis Maris da Cometa (PSDB) – Deputado estadual por Mato Grosso – 70.000 reais

Luis Carlos Heinze (PP) – Governador do Rio Grande do Sul – 50.000 reais