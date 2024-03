Fundação Índigo terá curso de formação para jovens políticos

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Fundação Índigo, entidade vinculada ao União Brasil — um partido em pé de guerra nestes dias — prepara um novo programa de formação de jovens políticos.

Com chancela do Instituto IBMEC, a entidade comandada por ACM Neto, futuro vice-presidente da sigla, vai oferecer 200 bolsas integrais no curso de pós-graduação em Gestão Pública.

O Projeto Líderes do Futuro terá reserva de 50% das vagas para mulheres e 30% para negros e povos originários.

As inscrições serão abertas em abril e, para garantir uma vaga, o interessado precisa ter entre 18 e 35 anos e comprovar baixa renda.