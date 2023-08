Frente da Habitação será relançada na Congresso

O presidente da Frente da Habitação no Congresso Nacional, deputado Marangoni (União Brasil-SP), comanda nesta quarta-feira a primeira reunião da bancada temática na atual legislatura. Ele foi relator da medida provisória do Minha Casa, Minha Vida, e os vetos parciais do presidente Lula ao sancioná-la são um dos itens prioritários do grupo.

No encontro, o parlamentar vai apresentar os objetivos da frente e listar os principais projetos em pauta no Congresso, além de dialogar com os atores que representam o setor de habitação.

Segundo Marangoni, a Frente da Habitação quer se dedicar a estratégias legislativas mais efetivas em favor da regularização fundiária, do desenvolvimento habitacional e do desenvolvimento urbano sustentável.

A reunião também terá a posse formal dos coordenadores temáticos e regionais e a palestra do ex-presidente do Secovi-SP Cláudio Bernardes, que é mestre em Engenharia pela University of Sheffield e professor universitário em cursos de pós-graduação, especialização e MBA na Faap, FGV, Ibmec e ESPM.

