Freixo promete pente fino em contratos da gestão Bolsonaro na Embratur

Na primeira semana a frente da Embratur, Marcelo Freixo prometeu fazer um pente-fino em contratos, nomeações e promoções na agência nos últimos meses do governo de Jair Bolsonaro. A análise terá o apoio do TCU, da CGU e da AGU.

Freixo pretende ainda nesta semana ter reuniões com ministros do governo Lula cujas pastas tenham relação com a imagem internacional do Brasil. Já há reuniões pedidas a Marina Silva (Meio Ambiente e Mudança do Clima), Margareth Menezes (Cultura), Ana Moser (Esportes), Fernando Haddad (Fazenda), Geraldo Alckmin (Indústria e Comércio) e Mauro Vieira (Relações Exteriores).

“Além de integrar nossas ações à agenda de política externa e de vários ministérios do governo Lula, retomaremos o diálogo com o mercado e as entidades que desenvolvem ações de promoção internacional”, disse.