Foto-biografia de Marielle Franco entra em pré-venda

O Instituto Marielle Franco abriu nesta sexta-feira a pré-venda da foto-biografia da vereadora assassinada em 2018 no Rio de Janeiro. O crime completou em março cinco anos sem resolução.

A publicação, produzida pelo instituto e por Mônica Benício, viúva de Marielle, abordará a trajetória da vereadora e terá textos com relatos de suas propostas políticas. A obras foi editada pela Azougue Editorial e terá 160 páginas e 70 fotos.

A pré-venda se estenderá até 14 de junho e, no período, o livro “Marielle Franco – Fotobiografia” será vendido por 73 reais, metade do preço que será cobrado no futuro nas livrarias. A publicação foi produzida em parceria com o Parque de la Memoria de Buenos Aires e com a Fundação José Saramago. O livro terá versões em inglês, francês e espanhol.

A curadoria de imagens foi feita por Mayara Donaria, Thais Rocha, Bernardo Guerreiro, Wilson da Costa e Marcelo Brodsky. A curadoria de textos é de Melina de Lima e Sergio Cohn. O livro pode ser adquirido na pré-venda por este link.