‘Forças Armadas não se sentem prestigiadas’, diz Defesa sobre eleições

O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, enviou nesta sexta-feira um ofício ao Tribunal Superior Eleitoral afirmando que as Forças Armadas não se sentem “prestigiadas” no decorrer dos preparativos para as eleições deste ano.

Os militares foram convidados para integrar a Comissão de Transparência Eleitoral e apresentaram sete sugestões de ‘aperfeiçoamento’ do sistema à Corte — que recusou os pontos levantados, respondendo que as propostas eram ou repetidas (em relação ao que já existe) ou inviáveis.

“Destaca-se que as Forças Armadas foram elencadas como entidades fiscalizadoras, ao lado de outras instituições, legitimadas a participar das etapas do processo de fiscalização do sistema eletrônico de votação (…) Até o momento, reitero, as Forças Armadas não se sentem devidamente prestigiadas por atenderem ao honroso convite do TSE para integrar a CTE”, diz trecho do documento.

O ofício da Defesa destaca, ainda, que a pasta pediu ao TSE uma discussão técnica para explicar as sugestões enviadas — mas que a Corte não sinalizou que pretende “aprofundar a discussão” — e insistiu que as propostas precisam ser debatidas pelos técnicos.

