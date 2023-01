Foragido por tentativa de atentado a bomba no DF é preso no MT

Interventor na Segurança do Distrito Federal, Ricardo Cappelli confirmou há pouco a prisão de Alan Diego dos Santos Rodrigues, um dos investigados por envolvimento na tentativa de atentado a bomba no aeroporto de Brasília no fim do ano.

Foragido, Santos se entregou no Mato Grosso. “Preso no MT um dos envolvidos na tentativa de explosão do caminhão-tanque no aeroporto de Brasília. A lei será cumprida”, diz Cappelli.