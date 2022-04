Fora do governo, a desolação do ex-ministro Milton Ribeiro

Demitido do MEC, Milton Ribeiro é pura desolação. Com a efetivação do ministro Victor Godoy Veiga no cargo, Ribeiro perdeu o apartamento funcional — ele queria continuar no imóvel, segundo um aliado — e está gastando o que não tem com advogados para se defender na Justiça das acusações de montar um balcão de negócios na Educação, a partir do lobby de pastores evangélicos.