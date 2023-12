Food To Save se une à ONG SP Invisível para doar ceias de Natal

Com mais de 50.000 pessoas vivendo nas ruas de São Paulo, segundo dados do Cadastro Único para Programas Sociais, a Food To Save, app que conecta estabelecimentos a consumidores engajados no combate ao desperdício de alimentos, se une à ONG SP Invisível em mais uma campanha para auxiliar os mais necessitados neste fim de ano.

O objetivo da parceria é impactar mais de 5.000 pessoas em situação de rua, arrecadando doações [veja no site da iniciativa] para entregar ceias de Natal.

“A nossa meta inicial é arrecadar o valor de 10.000 reais com o propósito de realizar um Natal solidário e iluminar os sorrisos daqueles que necessitam de atenção e afeto. A Food To Save tem um vínculo direto com ações sociais e, por isso, ficamos extremamente contentes em realizar essa parceria com a SP Invisível”, afirma Lucas Infante, CEO da Food To Save.

Os dois já haviam se unido no fim do ano passado e no primeiro semestre de 2023 para doar marmitas para pessoas em situação de rua.