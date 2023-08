Fome entra na agenda de Lula, após série de agendas internacionais

Depois de passar por 19 países em menos de oito meses de governo, Lula irá ao Piauí pela primeira vez desde que assumiu o terceiro mandado. O presidente vai a Teresina nesta quinta-feira para anunciar empreendimentos do PAC no estado e lançar o Plano Brasil Sem Fome, com o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, ex-governador e senador licenciado pelo Piauí.

Com a viagem, o petista ainda terá 11 estados a visitar pela primeira vez desde que tomou posse: Acre, Alagoas, Amapá, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Rondônia, Santa Catarina e Tocantins.

Os 14 Estados já visitados por Lula, além do Distrito Federal, são Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Roraima, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Sergipe.

Veja abaixo as viagens nacionais realizadas pelo presidente desde janeiro, por região:

Norte

21/janeiro – Boa Vista (RR)

13/março – Terra Indígena Raposa Serra do Sol (RR)

16/junho – Belém (PA)

17/junho – Abaetetuba (PA) e Belém (PA)

4/agosto – Parintins (AM) e Santarém (PA)

7/agosto – Santarém (PA) e Belém (PA)

8/agosto – Belém (PA)

9/agosto – Belém (PA)

Nordeste

14/fevereiro – Santo Amaro (BA)

15/fevereiro – Maruim e Aracaju (SE)

22/março – Santa Luzia (PB) e Recife (PE)

9/abril – Trizidela do Vale (MA) e Bacabal (MA)

11/maio – Salvador (BA)

12/maio – Fortaleza (CE) e Crato (CE)

6/junho – Luís Eduardo Magalhães (BA) e Goiana (PE)

7/junho – Recife (PE)

2/julho – Salvador (BA)

3/julho – Ilhéus (BA)

Centro-oeste

3/março – Rondonópolis (MT)

Sudeste

3/janeiro – Santos (SP)

8/janeiro – Araraquara (SP)

6/fevereiro – Rio de Janeiro (RJ)

20/fevereiro – São Sebastião (SP)

23/março – Itaguaí (RJ) e Rio de Janeiro (RJ)

1º/maio – São Paulo (SP)

9/maio – Gavião Peixoto (SP)

25/maio – São Paulo (SP)

2/junho – São Bernardo do Campo (SP)

23/julho – São Bernardo do Campo (SP)

10/agosto – Rio de Janeiro (RJ)

11/agosto – Rio de Janeiro (RJ)

Sul

16/março – Foz do Iguaçu (PR)

30/junho – Porto Alegre e Viamão (RS)

4/julho – Foz do Iguaçu (PR)