Flerte de Leite com Kassab deixa política gaúcha de pernas pro ar

As negociações abertas de Eduardo Leite com Gilberto Kassab por uma candidatura presidencial colocaram a polícia gaúcha em compasso de espera. Aliados de Leite dizem que ele vai decidir seu rumo até o dia 21, a próxima segunda.

Enquanto o tucano não diz se abandona o partido para tentar o Planalto ou se fica no PSDB e quebra a promessa de não buscar a reeleição, líderes de outros partidos aliados no Rio Grande do Sul aguardam.

A ida de Leite ao PSD mudará completamente o jogo eleitoral no estado. De cara, sepulta as chances de aliança entre o grupo do governador e o MDB. A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, a preferida para a sucessão não deve deixar a prefeitura e o candidato pode virar mesmo o vice-governador Ranolfo Vieira Júnior.