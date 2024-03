Fiscalização de CACs deve passar do Exército para a PF até o fim do ano

Diante dos dados do TCU, que mostram mais de 5.000 registros de CACs concedidos pelo Exército a pessoas com antecedentes criminais e 92 mortos com licença ativa, o plano de Ricardo Lewandowski é entregar o serviço de fiscalização à Polícia Federal até o fim do ano e criar um sistema único que faça o cruzamento da categoria armada com dados de condenações e mandados de prisão em todo o país.

Junto com a transferência do dever de fiscalização, o ministro da Justiça e Segurança Pública quer apertar a regulamentação dos clubes de tiro. Uma ideia é acabar com a permissão para ficarem abertos 24 horas – vista como um “puxadinho” para CACs com porte limitado alegarem a qualquer hora que estão com a arma a caminho de um clube. Os locais deverão servir como espaços para habilitação e reciclagem.