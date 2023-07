Finalista do Jabuti, livro sobre Jorge Ben terá lançamento no Rio

Finalista do Prêmio Jabuti de 2021 com a versão e-book do livro “África Brasil: um dia Jorge Ben voou para toda a gente ver”, a escritora e jornalista Kamille Viola vai lançar a edição impressa da obra no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira. O evento acontece às 19h, na Livraria da Travessa do Leblon.

Mais do que avaliar o álbum de 1976 que dá nome à publicação, o livro lança um olhar sobre a trajetória do artista carioca de 84 anos e sua importância para a música e a história brasileira.

A autora aborda temas como a exaltação à negritude em sua obra, os estereótipos raciais associados ao cantor e compositor durante ao longo de sua carreira, e as influências e referências de sua música — da alquimia às obras do escritor russo Dostoiévski —, jogando luz sobre a construção intelectual por trás das suas canções.

O livro é parte da coleção Discos da Música Brasileira, das Edições Sesc, com organização do jornalista Lauro Lisboa Garcia.