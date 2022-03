Fim da aliança? Moro tem resposta pronta sobre ruptura com o MBL

Após ter retirado apoio à pré-candidatura de Arthur do Val (sem partido) ao governo de São Paulo, o pré-candidato à presidência Sergio Moro (Podemos) negou nesta segunda-feira ter rompido com o MBL. Ele participou de um almoço promovido pelo Instituto de Formação de Líderes de São Paulo.

O ex-juiz anunciou na última semana que não dividiria palanques com o deputado — conhecido como ‘Mamãe Falei’ — depois de o parlamentar ter feito declarações machistas sobre mulheres ucranianas. Do Val se desfiliou do Podemos e, segundo noticiado pelo Globo, integrantes do MBL têm atuado para minar a candidatura de Moro.

Perguntado se ainda terá o apoio do movimento, o ex-juiz respondeu que sim. “Uma coisa não se confunde com a outra, continua firme e forte (…) Isso é boato”, afirmou o ex-juiz sobre o possível contra-ataque do MBL.