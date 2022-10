FHC grava vídeo para a campanha de Lula: ‘ele vai melhorar a sua vida’

Atualizado em 27 out 2022, 10h54 - Publicado em 27 out 2022, 10h42

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso gravou um vídeo para a campanha de Lula pedindo voto no petista, que publicou a gravação há pouco nas redes sociais.

“Meus amigos e minhas amigas. Você, que melhorou de vida com o Real e acredita no Brasil, nessa eleições, não tem dúvida, vote no 13, vote no Lula, porque ele vai melhorar mais ainda a sua vida”, declarou o tucano, rival de Lula nas eleições de 1994 e 1998.

Na mensagem de aproximadamente dez segundos, o ex-presidente faz referência à moeda brasileira implantada quando ele ministro da Fazenda, no governo Itamar Franco.

Segundo a publicação, o vídeo foi gravado por Ricardo Stuckert, fotógrafo oficial de Lula.

Aos 91 anos, FHC declarou apoio ao ex-adversário contra Jair Bolsonaro três dias após o primeiro turno. No dia 7, Lula e o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin, seu candidato a vice, visitaram o recluso tucano no seu apartamento em São Paulo.