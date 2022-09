Festival sobre transformação no trabalho chega ao Brasil pela segunda vez

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Considerado um dos maiores do mundo em gestão de pessoas, o Festival Teal Brasil chega em 28 de setembro à sua segunda edição no país.

O evento, que se propõe a “reinventar a forma atual de trabalhar”, irá apresentar casos reais de transformações positivas no trabalho, com práticas bem sucedidas que melhoraram a relação entre trabalhadores, lideranças e empresas.

Neste ano, o evento terá um total de doze horas e será dividido em dois blocos.

O primeiro será dos talks, estrelando a premiada autora Carol Sanford, referência mundial em “negócios regenerativos”.

Já o segundo bloco será voltado à prática dos aprendizados. Três casos do livro Reinventando as organizações, de Frederic Laloux — precursor da cultura teal — serão resgatados e analisados.

Outras empresas, totalizando 15 cases, compartilharão suas iniciativas, mostrando avanços, sucessos e eventuais tropeços.

Entre elas, estão a WWF (Organização não governamental internacional), a Dengo (empresa com impacto social baseada em cacau e café) e a Weleda (fabricante centenária de medicamentos e cosméticos de origem natural).

A programação contará com mais de 20 atrações transmitidas via plataforma exclusiva e os ingressos já estão à venda no site https://festival.tealbrasil.com.br/