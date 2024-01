Festival Internacional de Música de Santa Catarina terá concertos nas ruas

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Pela primeira vez em 19 edições, o Festival Internacional de Música de Santa Catarina terá metade da programação em locais sociais, com algumas apresentações ao ar livre. Mais de 100 concertos fazem parte do Femusc, que ocorre entre os dias 10 e 20 de janeiro, em Jaraguá do Sul.

“São 19 anos, sempre conectados de alguma forma com a população mais vulnerável nos nossos concertos em hospitais e penitenciárias, mas ao ar livre, para que nossos músicos ocupem realmente a cidade e a população transeunte seja impactada pela nossa música é a primeira vez”, afirma o maestro Alex Klein, idealizador do evento e um entusiasta da migração para a rua. “Em 2025, queremos incluir ainda mais concertos em locais abertos”.

O Femusc é considerado o maior festival-escola gratuito da América Latina. Um dos concertos mais esperados é “Sonho de uma Noite de Verão”, do compositor alemão Felix Mendelssohn, inspirado na comédia de William Shakespeare. A obra será apresentada nas escadarias da Igreja Matriz de Jaraguá do Sul.