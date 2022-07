Feira de barcos em Brasília movimenta R$ 100 milhões

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Primeiro evento internacional de barcos realizado em Brasília, nas águas do Paranoá, o Internacional Bombarco Show registrou 100 milhões de reais em negócios.

De acordo com o levantamento da organização, a primeira edição evento reuniu mais de 20.000 pessoas (presencial e on-line).

Desse número, aproximadamente 1.000 visitantes eram procedentes do exterior especialmente dos Estados Unidos, que está no topo do ranking mundial em compra de embarcações.

“Muito mais do que uma feira de negócios, o Internacional Bombarco Show ofereceu ao público atrações de entretenimento, lazer e uma gama de serviços, peças e acessórios para barcos. Estamos trabalhando para que ano que vem o evento seja maior, melhor e com mais opções para os amantes da água”, diz Márcio Ishihara, idealizador do evento.