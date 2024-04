Fazendeiro que comprou magistrados na Bahia tem mais problemas na Justiça

Na edição de VEJA que está nas bancas, o Radar revela detalhes do acordo fechado pelo fazendeiro Walter Horita com a PGR em que ele confessa ter corrompido magistrados do Tribunal de Justiça da Bahia.

Produtor de soja e algodão numa área de 100.000 hectares no Centro-Oeste da Bahia, Horita é alvo de uma ação na Justiça que tramita no tribunal baiano há mais de 30 anos. O processo sobre falsificação de matrículas e invasão de terras foi movido pelo produtor rural José de Farias Castro, de 82 anos.

Horita chegou a fazer um acordo com Castro para encerrar disputa, após ter as terras bloqueadas por decisão judicial na esteira do processo, não cumpriu com os pagamentos especificados em cerca de 120 milhões de reais.