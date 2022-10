Familiares de vítimas da Covid-19 repudiam fala de Onyx Lorenzoni

A Associação de Vítimas e Familiares de Vítimas da Covid-19 manifestou nesta sexta, repúdio à fala do candidato ao governo do Rio Grande do Sul, Onyx Lorenzoni. No debate da Globo, o ex-ministro de Jair Bolsonaro defendeu a “imunidade de rebanho”.

“A melhor vacina que existe é pegar a doença”, disse o candidato do PL.

A carta dos familiares de vítimas cita o número de mortes do Rio Grande do Sul e o governo, em que Lorenzoni foi chefe de quatro ministérios, como um dos culpados pela tragédia. Para a associação, a fala do candidato corrobora com a tese de que foram feitos experimentos que levaram a morte de milhares de brasileiros.

Veja a nota de repúdio na íntegra:

A Associação de Vítimas e Familiares de Vítimas da Covid-19 (AVICO-BRASIL) manifesta sua indignação e repúdio às declarações do candidato Onyx Lorenzoni, as quais se inserem no marco da disputa eleitoral para o governo de um estado cuja pandemia vitimou mais de 40 mil pessoas, muitas das quais poderiam estar vivas não fosse a crueldade e incompetência do governo Bolsonaro.

É estarrecedor e assombroso o que o candidato ao Governo do Rio Grande do Sul disse durante o debate da Rede Globo na noite de ontem (27/10) sobre o combate à Covid-19. Para ele, “a melhor vacina que existe é pegar a doença”.

Como ex-ministro e um dos maiores aliados do governo Bolsonaro, Lorenzoni repete inverdades e evidencia a estratégia mortífera de que se valeram o Presidente da República e seus aliados para viabilizar a chamada “imunidade de rebanho por contaminação”.

Após dois anos e 9 meses de pandemia de covid-19, o Brasil se encontra com mais de 688 mil mortos e 34 milhões de sobreviventes da doença, sendo que segundo a OMS, de 10% a 20% apresentam sequelas da Covid Longa. Do total de vítimas fatais, mais de 2500 óbitos são de crianças e adolescentes de até 17 anos que não puderam se vacinar. Das crianças de até 5 anos, os óbitos por covid são o triplo das causas, em uma década, se comparados com outras 14 doenças que podem ser evitadas por vacinação e outras medidas de promoção à saúde por parte do governo.

As falas de Lorenzoni corroboram com o que foi denunciado nas recentes declarações de Andrea Barbosa, ex-esposa de Eduardo Pazuello, o qual esteve à frente do Ministério da Saúde no decorrer da pandemia: existiu no país uma estratégia que, no mínimo, expôs ao risco toda população brasileira.

É por aqueles que poderiam estar vivos e pela paz de espírito dos que continuam vivos que estamos aqui, familiares de vítimas e sobreviventes da Covid-19, em luta constante contra as políticas que consideramos genocidas do atual governo. Nestas eleições apoiaremos criticamente o candidato que se mostra em defesa da vida e da ciência em contraposição ao candidato Onyx Lorenzoni, aquele que representa a morte, o obscuro, a desumanidade. , ELES PODERIAM ESTAR VIVOS!

