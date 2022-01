Fábio Faria processa Ernesto Araújo por calúnia e difamação

O ministro das Comunicações, Fábio Faria, protocolou uma queixa crime por calúnia, injúria e difamação contra o ex-ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo.

O segundo ministro a comandar o Itamaraty no governo de Jair Bolsonaro tem desde o ano passado feito críticas a atual gestão do presidente. No início da semana, ele disse em um evento conservador que Faria teria favorecido a China no leilão da tecnologia 5G.

Faria divulgou o protocolo da queixa crime registrada na última quarta no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.

“Enquanto a gente trabalha pelo Brasil, uns só atrapalham. A partir de agora, mentiras e teorias esdrúxulas, fruto de criações mentais, serão tratadas na justiça”, disse Faria.