‘Expresso do Brincar’: trem de estímulo ao lúdico vai visitar 11 cidades

Com o objetivo de promover o desenvolvimento infantil, o Movimento Unidos Pelo Brincar lança no próximo sábado, 23, o projeto ‘Expresso do Brincar’, iniciativa que vai passar por onze cidades brasileiras com atividades lúdicas.

O intuito é engajar pais, mães, responsáveis e organizações na adaptação de espaços às necessidades dos pequenos.

A primeira parada será no Parque Ibirapuera, em São Paulo. Cenografado como um trem, o trailer do projeto vai levar brincadeiras lúdicas que têm como foco despertar a aprendizagem, além de criar experiências personalizadas de acordo com cada região.

Ao final da caravana, o Movimento deixará como legado, em cada cidade, uma biblioteca com 80 livros e materiais de apoio aos parceiros locais, para que possam seguir estimulando e valorizando a diversão como direito fundamental da criança.

Estão inclusas no roteiro as cidades de Mogi das Cruzes (SP), São José dos Campos (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Juiz de Fora (MG), São João Del Rei (MG), Salvador (BA), Serra Grande (BA), Uruçuca (BA) e Mata de São João (BA).

O ‘Expresso do Brincar’ é parte da campanha global Construa Um Mundo do Brincar e tem apoio institucional da Urban95, Fundação Bernard van Leer e Instituto Alana.

