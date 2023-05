Exposição no Museu do Amanhã celebra 50 anos da invenção do celular

O diretor da Araucária Agência Cultural, Miguel Colker, prepara a exposição “Celular 50” para celebrar as cinco décadas desde a primeira ligação com o uso da tecnologia. A mostra no Museu do Amanhã será aberta ao público no dia 23 de maio.

O curador promete uma “experiência imersiva” na exposição repleta de elementos tecnológicos. Totens alfanuméricos interativos serão instalados na mostra que terá jogos, painéis audiovisuais e telas equipadas com touchscreen.

O primeiro modelo de celular, o Motorola Dynatac 8000X, de 1973, será exposto no museu. A peça foi cedida pelo inventor da tecnologia, o engenheiro americano Martin Cooper.