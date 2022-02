Exército retoma pesquisa para ouvir brasileiros sobre temas nacionais

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Exército abriu licitação nesta semana para contratar um instituto de pesquisa. O processo é tocado pelo Centro de Comunicação do Exército.

O levantamento nacional vai colher avaliações sobre o pensamento dos brasileiros em diferentes assuntos, como já mostrou VEJA no mês passado.

Serão pelo menos 2.000 entrevistas com moradores de 50 cidades espalhadas por todas as regiões do país.

O primeiro processo para contratar o instituto de pesquisa foi desfeito porque a força constatou falhas técnicas. Agora, a concorrência foi retomada.

O Exército costuma realizar pesquisas de opinião para avaliar como anda o sentimento da sociedade em relação ao trabalho da instituição e outros assuntos.