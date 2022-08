Exército faz operação na fronteira do PR com Argentina e Uruguai

O Exército deu início nesta segunda à Operação Ágata – Fronteira Sul, que prevê o emprego de 1.000 militares no combate ao tráfico de drogas e de armas, mineração ilegal e crimes ambientais na fronteira do Paraná com a Argentina e o Uruguai.

A operação tem o apoio da Marinha, da Força Aérea e de órgãos federais, estaduais e municipais da região. A tropa que está na linha de frente na fronteira pertence a 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada, de Cascavel (PR).

Os militares fazem bloqueios e controle de estradas, além de patrulhamento de rios e de regiões de mata. A Operação Ágata ocorre ao longo do ano em toda a faixa de fronteira do país, em torno de 16.000 quilômetros em onze estados que fazem divisa com dez países. Os trabalhos no Paraná não têm prazo para acabar.