Ex-assessor de Bolsonaro preso em Curitiba não vai delatar, garante defesa

Sebastião Coelho, novo advogado de Filipe Martins, rechaçou a chance do ex-assessor de Jair Bolsonaro, investigado por participação em trama golpista, firmar um acordo de delação premiada.

“A minha entrada no processo é uma garantia de que isso não acontecerá”, disse Coelho ao Radar.

Martins cumpre, em Curitiba, prisão preventiva decretada em fevereiro pela Operação Tempus Veritatis. Ele é acusado de participar de uma trama de golpe para manter Jair Bolsonaro como presidente, após perder as eleições de 2022.

Antes de assumir o caso, Coelho foi ao Paraná escutar da boca do cliente que não iria recorrer ao instrumento jurídico.

“Ele não quer delatar e eu sou incompatível com delação premiada”, garantiu o advogado.

A prisão é uma medida cautelar, decretada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes, com base na suspeita de que o ex-auxiliar tenha saído do país em comitiva presidencial de Bolsonaro que foi aos Estados Unidos, às vésperas da posse de Lula. A defesa nega que Martins tenha feito a viagem.