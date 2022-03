Evangélico nega articulação com Marcelo Freixo no Rio

O deputado Marcelo Freixo (PSB) é o líder das pesquisas eleitorais ao governo do Rio até agora. Ele é um dos mais conhecidos concorrentes ao cargo. Até mais que o próprio governador, Cláudio Castro, que tentará a reeleição.

A despeito do conhecimento no estado, também é conhecida a dificuldade que Freixo sempre encontrou para penetrar nas camadas mais populares do eleitorado fluminense. O voto evangélico é tido no Rio como de grande importância para os políticos que querem conquistar a periferia da capital e também o interior.

Freixo é defensor de pautas progressistas que os religiosos são notadamente contra, como a legalização das drogas e do aborto. Por conta disso, o deputado tem penado para encontrar apoio em grupos evangélicos.

Em reportagem recente do jornal O Globo, Freixo disse que tem tido conversas frequentes com o pastor Abner Ferreira, um dos líderes da Assembleia de Deus de Madureira, ministério que é dos mais influentes do Rio. Ao Radar, o pastor negou a articulação. Disse que a notícia acerca da aproximação do deputado com os evangélicos seria “mera especulação”.

“Vou receber todos os candidatos como sempre fizemos. No futuro, iremos decidir apoio ou não a um dos candidatos”, disse Ferreira.