Estrutura do novo governo Lula está pronta, diz Mercadante

O coordenador dos grupos técnicos do Gabinete de Transição, Aloizio Mercadante, reforçou nesta terça que os primeiros ministros de Lula devem ser indicados na próxima semana. O anúncio deve ocorrer após a diplomação do presidente eleito, marcada para a próxima segunda, dia 12.

“Quase toda a estrutura do novo governo está pronta. Os ministérios que vão ser recriados e as condições. Nós estamos discutindo as secretarias, estamos levantando o que nós tínhamos em termos de estrutura do governo para poder racionalizar esses recursos”, disse Mercadante, em entrevista coletiva no CCBB.

Ele afirmou, porém, que uma das exceções é em relação ao Ministério do Planejamento. “Tem uma discussão ainda em evolução, se a gente cria um único ministério ou se de alguma forma separa um pouco essa função de planejamento, orçamento e gestão, governo digital e reforma do Estado”, revelou.

Na sexta-feira 2, Lula convocou uma coletiva. Ao lado da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, ele disse que poderia anunciar nomes para os ministérios após a diplomação. O petista garantiu que Gleisi não será ministra, mas ainda precisava conversar com os partidos que compõem as bancadas no Congresso para fechar os ministérios.