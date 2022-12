Lula confirma que Gleisi Hoffmann não será ministra no seu governo

Lula confirmou nesta sexta-feira que Gleisi Hoffmann não terá cargo de ministra no seu próximo governo, mas negou que haja nos bastidores petistas algum atrito em relação a essa decisão.

Segundo o presidente eleito, Gleisi contribuirá mais com a nova gestão estando no cargo de presidente do PT e sendo membra da bancada federal do partido na Câmara. Lula reconheceu a importância de Gleisi em sua vitória nas eleições para presidente e afirmou que mantê-la no comando do partido foi uma decisão pensada.

“Eu disse para a companheira Gleisi que, primeiro, o PT é um partido muito grande, o PT é um partido muito importante e majoritário na montagem da governança dentro do Congresso Nacional. E é extremamente importante que uma figura importante como a Gleisi, possivelmente a melhor presidenta de partido em atividade, de uma qualidade extraordinária a quem eu devo muito a minha vitória, a quem o partido deve muito por sua dedicação…”, disse.

“Eu achei que era importante não desmontar o partido porque ganhamos as eleições. A companheira Gleisi tem um papel muito importante, de manter o PT se organizando, se fortalecendo e tem outras pessoas que podem representá-la dignamente no governo, a começar pela Presidência da República. O fato de eu ter dito que ela não seria ministra é um reconhecimento do papel que a Gleisi tem na organização política do PT no Brasil. (…) O fato de ela não ser ministra é um reconhecimento da grandeza dela e não uma diminuição do papel dela. Eu disse para a Gleisi que ser presidenta do partido hoje é tão ou mais importante do que ser ministro”.