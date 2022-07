Estados Unidos vão formar lideranças indígenas na Amazônia

Território de diferentes conflitos e de avanço do crime organizado, a Amazônia tem atraído cada vez mais os olhares dos países que entendem a importância da região.

Recentemente, os Estados Unidos decidiram criar um programa para ensinar inglês a índios de reservas amazônicas. A ideia do curso, realizado de forma online, é “expandir o potencial de liderança e conhecimento dos participantes em causas ambientais”.

Se o governo de Jair Bolsonaro não investe em preservação ou na formação de lideranças que defendam o meio ambiente, os americanos decidiram fazer algo a respeito.

As inscrições para o curso estão abertas as inscrições até 25 de julho. O programa Access Amazon tem o objetivo de ensinar língua inglesa a 140 indígenas, de 18 a 35 anos, residentes nos estados da Amazônia Legal. O curso on-line vai acontecer de setembro de 2022 a junho de 2023. O programa é uma iniciativa da Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil, por meio do Escritório Regional de Ensino de Língua Inglesa.