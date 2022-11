Estados da região Sul e MS negociam recursos internacionais na COP-27

Estados sulistas buscam investimentos para área ambiental no Egito. Uma comitiva do Conselho de Desenvolvimento e Integração do Sul foi à COP 27, que iniciou no dia 6 e vai até a semana que vem. A ideia do grupo é levantar recursos para iniciativas integradas entre os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul.

“A atuação em bloco oferece aos fundos de investimentos verdes mais segurança para aplicação de recursos numa região maior e não limitada às divisas dos estados, uma vez que as ações ambientais integradas apresentam resultados mais relevantes do que quando isoladas”, explicou o secretário do Meio Ambiente de Santa Catarina, Leonardo Porto Ferreira.

De acordo com ele, há tratativas em estágio inicial com o Banco Europeu de Desenvolvimento e outras potenciais fontes de investimento. O Centro Brasil no Clima, uma organização apartidária que age junto a governos, está apoiando nas articulações.

O presidente do Instituto do Meio Ambiente (IMA), Daniel Vinicius Netto, também integra a comitiva do governo de Carlos Moisés. Representando o Codesul, a gaúcha Micheli Petry e o catarinense Gustavo Salvador Pereira, ambos secretários do Conselho, foram ao Egito.