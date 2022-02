‘Está na hora de botar a cara na rua’, diz Caetano sobre ato em Brasília

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

No próximo dia 9 de março, artistas, entidades e movimentos da sociedade civil vão realizar uma manifestação na frente do Congresso, em Brasília, contra a política ambiental do governo de Jair Bolsonaro.

O objetivo da manifestação é pressionar parlamentares a rejeitar cinco projetos de lei que representam “impactos irreversíveis” para a Amazônia, os direitos humanos, o clima e a segurança da população, na visão do movimento.

Nos últimos dias, Caetano Veloso entrou na corrente pela convocação dos atos. Ele estará em Brasília na manifestação.

“Eu acho que está na hora de a gente se manifestar na rua, botar a cara na rua. Então eu vou estar em Brasília, na frente do Congresso, às 15h, no dia 9 de março. E colegas meus também estarão lá, para o meu orgulho e minha honra. Espero que todo mundo preste atenção nisso, porque é um gesto necessário”, disse ao Brasil de Fato.