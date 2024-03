“Espora Dourada”, “Bigode”: os “codinomes” de generais que refutaram golpe

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em seu depoimento à Polícia Federal, o coronel Bernardo Romão Corrêa Netto revelou os “codinomes” que ele e o ex-ajudante de ordens Mauro Cid usavam para se referir a três generais que, depois do segundo turno da última eleição presidencial, refutavam a ideia de participar de um golpe para manter Jair Bolsonaro no poder.

Os apelidos surgiram quando Corrêa Neto disse a Cid, por mensagens de WhatsApp, que o trio de militares da mais alta patente seria “exposto” pelo comentarista Paulo Figueiredo, da emissora Jovem Pan, em 28 de novembro de 2022.

Na conversa, o atual comandante do Exército, general Tomás Miguel Paiva – à época chefe do Comando Militar do Sudeste – era chamado de “PREC”.

Para aludir ao então chefe do Estado Maior do Exército, general Valério Stumpf Trindade – hoje, na reserva, é presidente da Poupex –, Corrêa Neto usou o codinome “Espora Dourada”. O investigado disse à PF que “o termo se referia aos militares que tinham curso de instrutor de equitação”.

Já o então chefe do comandante militar do Nordeste, Richard Fernandez Nunes, recebeu a alcunha autoexplicativa de “Bigode”.

“Dos 14 generais do Alto Comando do Exército, são três deles que têm se colocado de forma aberta na articulação contra uma ação mais direta, mais contundente das Forças Armadas (sobre o resultado das eleições de 2022)”, disse Paulo Figueiredo na Jovem Pan naquele dia.