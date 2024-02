Escritor canadense aponta caminhos para lidar com o luto na infância

A VR Editora lança no Brasil o livro Eu queria poder te dizer, do escritor canadense Jean-François Sénéchal. A obra, que tem ilustrações da japonesa Chiaki Okada, apresentam uma narrativa poética sobre o tema do luto na infância para que as crianças aprendam a lidar com a tristeza, a solidão e a saudade.

Em 38 páginas, o pequeno leitor acompanha a jornada emocional de uma raposinha que recebe a triste notícia da morte de sua amada avó. Deprimido com o acontecimento, ele encontra consolo nas recordações felizes que viveram juntos, nos lugares que frequentavam, e expressa os próprios sentimentos conflitantes ao escrever uma carta sincera de despedida.