Encontro reúne diretora jurídica da Amazon Brasil e mulheres CEOs em SP

O coletivo SER.A.CEO, que reúne mulheres em posições de chefias em escritórios de advocacia, realizou nesta quinta-feira, em São Paulo, a edição de maio do Café com a CEO, com a participação de Josie Jardim, diretora jurídica da Amazon Brasil — que lidera pelo quinto ano consecutivo a lista dos Executivos Jurídicos Mais Admirados, da Análise Editorial.

“O Jurídico de Saias é um case, um coletivo feminino super bem sucedido e que é um exemplo a ser seguido por nós do SER.A.CEO. Já a Josie é essa potência de mulher, a generosidade em forma de gente, uma verdadeira inspiração”, afirmou Daniella Meggiolaro, cofundadora do projeto. O evento também contou com o apoio de Marcella Martins Montandon e Renata Lorena, sócias do escritório Duarte Garcia.