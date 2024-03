Empresa de cibersegurança quer crescer 25% e faturar R$ 30 milhões em 2024

A Blaze Information Security planeja faturar 30 milhões de reais, em 2024. Um crescimento de 25% em comparação aos 24 milhões de reais da receita do ano passado. Para atingir a meta, a empresa de cibersegurança aposta em uma plataforma de gestão de vulnerabilidades que será lançada ainda no primeiro trimestre deste ano.

Com mais de 250 clientes em 25 países, com destaque para Alemanha, Estados Unidos e Brasil, a Blaze trabalha com segurança ofensiva, uma estratégia de segurança que usa as mesmas tecnologias de hackers para prevenir ciberataques.

“O foco é sempre garantir que os nossos parceiros ao redor do mundo possam operar em um ambiente digital seguro e confiável”, diz Júlio César Fort, diretor da Blaze Information Security.