Empresa brasileira vai atuar na Venezuela nas eliminatórias da Copa

Uma equipe da brasileira Imply viajou nesta semana para vistoriar estádios da Venezuela. A empresa de tecnologia assinou contrato com a Federação Venezuelana de Futebol para fazer a operação de venda de ingressos e acesso aos nove jogos das eliminatórias da Copa do Mundo sediados no país vizinho.

O primeiro jogo com operação da tecnologia ElevenTickets Imply será Venezuela e Paraguai, que já tem ingressos à venda e vai ocorrer em 12 de setembro. Depois, a empresa opera em mais dois jogos neste ano, três em 2024 e três em 2025.

Para ser contratada, a empresa venceu uma licitação em concorrência internacional com uma empresa venezuelana, uma norte-americana e uma europeia. Os valores variam pois são oriundos de uma parcela da venda dos ingressos.

“Submetemos as propostas e depois fomos lá presencialmente fazer a defesa e da proposta e colocar a nossa experiência”, disse o CEO da empresa Tironi Paz Ortiz ao Radar.

“Nós fizemos a Copa América, foram 26 eventos aqui no Brasil, vendemos mais de um milhão de ingressos e mais de 200 milhões de reais transacionados”, explicou.

A Imply opera também com grandes clubes brasileiros e em estádios e arenas em todo o país. “Só no Maracanã, temos mais de 500 partidas no nosso currículo”.

