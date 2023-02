Empreendedores das periferias protagonizam nova série do Canal Off

A primeira série documental do Canal Off que não foca em esportes radicais estreia na próxima quinta, 2 de março. “Ideias para mudar o mundo”, da produtora Costa Blanca Films, vai protagonizar agentes transformadores das periferias. Em formato inovador, que une animação e documentário, os episódios também serão transmitidos no Globoplay.

A série vai contar a história de 24 personagens de várias regiões do Brasil, como a de Lívia Suarez, que criou um negócio de bicicletas, equipamentos e espaço para mulheres negras em Salvador. No Pelourinho, ela também gere a loja La Frida Bike.

A criadora do Favela Orgânica, projeto de gastronomia que busca aproveitar totalmente os alimentos, Regina Tchelly também protagoniza a série. O negócio começou no Morro da Babilônia, no Rio de Janeiro, e ecoou até Milão.

Em caminho inverso, do exterior para a periferia carioca, o canadense Arian criou o Na Lage Design. Em parceria com a comunidade da Rocinha, a empresa fabrica skates com tampinhas plásticas recicladas.

Continua após a publicidade