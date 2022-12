Embaixada do Uruguai terá delegação pluripartidária na posse de Lula

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Uma comitiva pluripartidária de políticos uruguaios vai desembarcar em Brasília para a posse de Lula. A informação foi oficializada pela Embaixada do Uruguai no Brasil.

“Esta importante delegação com mandatários pertencentes às três grandes forças políticas que governaram a República Oriental do Uruguai, simboliza a forte tradição uruguaia de respeito pelo seu sistema democrático republicano de governo e personifica, na presença do Chefe de Estado e dos Ex-Presidentes, os profundos laços de amizade e os sólidos e históricos vínculos existentes entre Uruguai e Brasil”, diz a embaixada.

Identificado com a centro-direita, o atual presidente Luis Lacalle Pou é filiado ao Partido Nacional. O grupo político defende o liberalismo, o nacionalismo e o humanismo. Já Julio Maria Sanguinetti, do Partido Colorado, é alinhado à centro-esquerda. Sanguinetti foi presidente por dois mandatos, em 1985 e 1995.

No primeiro governo, Sanguinetti anistiou os guerrilheiros Tupamaros, entre eles José Mujica, que também confirmou presença na posse de Lula. Mujica, da Frente Ampla, governou o país vizinho entre 2010 e 2015 e é o representante mais à esquerda da comitiva, que também conta com o diplomata de carreira e atual chanceler, Francisco Bustillo.

Os partidos Colorado e Nacional foram fundados no século 19, resultado das batalhas entre os generais José Rivera (Colorado) e Manuel Oribe (Nacional). Já a Frente Ampla, foi fundada nos anos 1970, durante o regime militar, que a considerava ilegal. Os três partidos se alternam no comando do Uruguai desde 1835.