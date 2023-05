Em vídeo, PT mostra que Bolsonaro será grande alvo da CPMI

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Site lançado pelo PT mostra o tom do discurso dos parlamentares governistas na Comissão Parlamentar de Inquérito Mista que apura os atos de 8 de janeiro. A CPMI foi instalada nesta quinta com 32 membros titulares, dos quais 19 são alinhados com o governo.

O ex-presidente será o grande alvo, como indica vídeo disparado por petistas. A descrição do conteúdo publicado no Youtube não deixa dúvidas sobre o posicionamento da situação na Comissão: “Bolsonaro é a cara do golpe”, diz o texto.