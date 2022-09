Em vídeo, campanha de Lula chama Bolsonaro de ‘senhor da morte’

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A campanha de Lula produziu um vídeo para as redes sociais em que uma mãe fictícia grava mensagens para o filho bebê nas quais narra o medo de sair para trabalhar em meio à pandemia da Covid-19, contrai a doença, é hospitalizada e acaba morrendo.

Em meio ao seu relato, ela faz críticas ao negacionismo do presidente Jair Bolsonaro — que aparece em algumas cenas da produção, simulando falta de ar e criticando as vacinas — e o chama de “senhor da morte”.

“Morreram 680 mil pessoas. Todas elas eram o amor de alguém. Espalhe esse vídeo”, orientou a campanha do petista em grupos de WhatsApp.

“Ei, tô ouvindo seu chorinho aqui do outro quarto. A mãe não pode pegar, tô com tosse e falta de ar. Mas vai passar. Eu vou pro hospital mas não demoro. Prometo. A mãe volta já! Filho… desculpa o sumiço. Quatro dias, né? Uma moça morreu aqui no hospital tomando cloroquina. O presidente falou que ia dar tudo certo, né? Será?”, diz a narradora em um trecho.

“Filho, não vou poder voltar. A mãe virou estrelinha. Mas eu tô aqui, rezando por você. O presidente disse que não vai comprar vacina. Manda beijo nos seus avós. Eu rezo, filho, pra que nenhum filho cresça longe da sua mãe por causa de um senhor da morte. A mãe te ama, viu?”, conclui a mãe da propaganda eleitoral.

Assista ao vídeo abaixo: