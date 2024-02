Em vez de camarote de Castro, vice do Rio desfila com Helder na Sapucaí

Em vez de assistir à primeira noite do grupo especial do Carnaval do Rio junto com Claudio Castro em um camarote, o vice-governador do estado, Thiago Pampolha, preferiu desfilar com Helder Barbalho pela Acadêmicos da Grande Rio, na Sapucaí.

O governador paraense aproveitou para anunciar que a escola de Duque de Caxias (RJ) fará, no ano que vem, um enredo sobre a cidade de Belém, sede da COP30.