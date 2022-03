Em SC, Lula perde feio para Bolsonaro em pesquisa

Não é de hoje que as pesquisas eleitorais em Santa Catarina atestam a admiração dos catarinenses por Jair Bolsonaro. O presidente retribui tanto carinho torrando milhões de reais do orçamento público em animadas férias no estado.

No fim do ano, essa relação foi abalada por uma canetada do governo que cortou milhões de reais do orçamento para duplicação de estradas em Santa Catarina. Os adoradores de Bolsonaro ficaram indignados, mas não abandonaram o barco. Pelo menos é o que mostra levantamento do IPC Pesquisa,a primeira registrada no TSE sobre a disputa eleitoral entre os catarinenses.

No levantamento, o instituto perguntou a 1.502 catarinenses, entre os dias 3 e 9 de março, qual nome está mais preparado para governar o Brasil? Bolsonaro apareceu com 47,9% das respostas, seguido por Lula, com 20,8%. O terceiro colocado é Sergio Moro (9%), seguido por Ciro Gomes (6,3%), João Doria (1,5%), Simone Tebet (1,3%) e Eduardo Leite (1,1%).