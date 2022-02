Em reunião com Lula, Wagner avalia desistir de candidatura na Bahia

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O senador Jaques Wagner (PT) se encontrou nesta terça com o ex-presidente Lula, em São Paulo, para discutir o “quadro eleitoral” no Brasil e na Bahia. Também participaram da reunião o governador do estado Rui Costa (PT) e o senador Otto Alencar (PSD).

Na mesa, esteve a possibilidade de Wagner desistir de concorrer ao governo da Bahia nas eleições deste ano — caso não seja candidato, ele tem mais quatro anos de mandato no Senado.

Pela configuração desenhada, Rui Costa se lançaria ao Senado, e Otto Alencar iria para a disputa ao governo — movimento que ajudaria o PT em negociações com o PSD em palanques de todo o país.

Por ora, Wagner ainda não bateu o martelo, mas diz ser fundamental “dialogar sobre isso com o grande maestro da política nacional”.

“Nosso objetivo é fortalecer a unidade do grupo para ganharmos mais uma vez na Bahia e com Lula. O quadro continua o mesmo, com minha pré-candidatura ao governo e o desejo de Otto e Leão de disputarem o Senado. Política é assim: se conversa muito até se chegar a um consenso”, publicou.